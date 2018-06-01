Беларусь может разместить у себя войска РФ из-за НАТО в Польше

Владимир Макей (фото - пресс-служба МИД Беларуси)

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Минск пока не собирается принимать на своей территории новые иностранные базы, но может пересмотреть решение, заявил глава МИД страны Владимир Макей

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Если Североатлантический альянс создаст в Польше военную базу с постоянным американским контингентом, Беларусь может разрешить России разместить войска на своей территории. Об этом в ходе визита в Брюссель заявил белорусский глава МИД Владимир Макей, пишет агентство Голос Америки.

"Я думаю, будет некая реакция на это намерение разместить новую военную авиабазу (НАТО в Польше, - ред). На данный момент мы не планируем размещать на территории Беларуси новые иностранные военные базы. Но, глядя в будущее, нужно учитывать шаги, которые будут совершать наши соседи", - сказла он.

По его словам, Минск хочет снизить напряженность в регионе "и поддерживать хорошие отношения как с Западом, так и с Москвой".

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В начале 2015 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что страна "открыта к конструктивному диалогу с НАТО".

19 сентября 2015 года президент РФ Владимир Путин распорядился подписать соглашение о создании российской авиабазы в Бобруйске. В ответ на это в Беларуси в соцсетях стартовала протестная акция, а Лукашенко опроверг сообщения о размещении базы РФ. Министр обороны Андрей Равков считал, что размещение такой базы "не является самым эффективным вариантом противодействия расширению НАТО на восток".