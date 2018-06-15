Беларусь приостановила выполнение двух смертных приговоров

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Беларусь - единственная страна в Европе и СНГ, где до сих пор применяется смертная казнь

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В Беларуси Верховный суд приостановил выполнение двух смертных приговоров на время рассмотрения обращений осужденных Игоря Гершанкова и Семена Бережного.Об этом сообщает минский правозащитный центр "Вясна" со ссылкой на информацию родственников осужденных.

Адвокат центра Павел Сапелко отметил, что обращения предусматривают возможность замены приговора, процедура рассмотрения длится минимум один месяц.

21 июля 2017 года вынес приговор членам организации так называемых черных риелторов, от рук которых погибли шесть человек. Двое из подсудимых были приговорены к расстрелу, а еще двое - к лишению свободы на сроки от 22 до 24 лет. Евросоюз осудил Беларусь за вынесение двух смертных приговоров

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Беларусь - единственная страна в Европе и СНГ, где до сих пор применяется смертная казнь. За последние 20 лет там были расстреляны более 400 приговоренных к исключительной мере наказания. Последний приговор был исполнен в мае 2017 года.