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01.08.2018, 10:18

Бельгия ввела сбор для журналистов за участие в саммитах ЕС

Бельгия ввела сбор для журналистов за участие в саммитах ЕС - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

СМИ сообщают, что плату должен внести работодатель представителя СМИ

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Посещающих саммиты ЕС журналистов обязали платить 50 евро каждые полгода за прохождение проверки безопасности. Об этом говорится в сообщении о процедуре аккредитации на саммит ЕС, который состоится в Брюсселе 18 октября, сообщает Euractiv.

Около тысячи журналистов постоянно находятся в Брюсселе. Большинство из них посещают саммиты ЕС, которые происходят примерно пять раз в год. Таким образом, бельгийские власти могут заработать примерно 50 тысяч евро за полгода.

По данным ЕС, с 1 июня новое бельгийское законодательство предусматривает плату в размере 50 евро за прохождение проверки безопасности.

Плату должен внести работодатель представителя СМИ, если у него бельгийское гражданство или он является резидентом Бельгии.

В пресс-службе Совета ЕС отметили, что были удивлены ​​информацией о новом бельгийском законе, они озвучили свою позицию бельгийской власти по поводу дискриминационного характера законодательства.

Евросоюз выделит из бюджета 12 млн евро на программу DiscoverEU в рамках которой 18-летние европейцы получат возможность отправиться в путешествие по Европе.

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Теги: ЕС, журналисты, бельгия, плата
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