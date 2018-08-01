Бельгия ввела сбор для журналистов за участие в саммитах ЕС

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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СМИ сообщают, что плату должен внести работодатель представителя СМИ

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Посещающих саммиты ЕС журналистов обязали платить 50 евро каждые полгода за прохождение проверки безопасности. Об этом говорится в сообщении о процедуре аккредитации на саммит ЕС, который состоится в Брюсселе 18 октября, сообщает Euractiv.

Около тысячи журналистов постоянно находятся в Брюсселе. Большинство из них посещают саммиты ЕС, которые происходят примерно пять раз в год. Таким образом, бельгийские власти могут заработать примерно 50 тысяч евро за полгода.

По данным ЕС, с 1 июня новое бельгийское законодательство предусматривает плату в размере 50 евро за прохождение проверки безопасности.

Плату должен внести работодатель представителя СМИ, если у него бельгийское гражданство или он является резидентом Бельгии.

В пресс-службе Совета ЕС отметили, что были удивлены ​​информацией о новом бельгийском законе, они озвучили свою позицию бельгийской власти по поводу дискриминационного характера законодательства.

Евросоюз выделит из бюджета 12 млн евро на программу DiscoverEU в рамках которой 18-летние европейцы получат возможность отправиться в путешествие по Европе.