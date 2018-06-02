Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
02.06.2018, 05:43

Белый дом готовит встречу Трампа и Путина - WSJ

Белый дом готовит встречу Трампа и Путина - WSJ - Фото
Дональд Трамп и Владимир Путин Фото: Getty Images

По информации журнала, организацией встречи занимается посол США в РФ, который для этого прибыл в Вашингтон

Реклама
Реклама

Администрация президента США Дональда Трампа занимается подготовкой встречи американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме.

Согласно сообщению, активное участие в подготовке встречи принимает посол США в России Джон Хантсман, для чего специально прибыл в Вашингтон.

Отмечается, что официальная встреча лидеров США и РФ − "это проект посла Хантсмана, который находится в работе непрерывно на протяжении многих месяцев".

Источник журнала отметил, что переговоры пока находятся в начальной стадии.

1 июня президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Майклом Помпео, с которым обсудил сотрудничество в области безопасности и дальнейшее давление на Кремль.

Ранее госсекретарь США обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым Украину и призвал Москву к конкретным шагам. 

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: встреча Путина и Трампа, дональд трамп, владимир путин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Порошенко обсудил с Помпео узников Кремля и дальнейшие санкции
Политика Порошенко обсудил с Помпео узников Кремля и дальнейшие санкции
По вечерам у Трампа его адвокат симулирует допрос Мюллера - CNBC
Мир По вечерам у Трампа его адвокат симулирует допрос Мюллера - CNBC
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 