Белый дом готовит встречу Трампа и Путина - WSJ

Дональд Трамп и Владимир Путин Фото: Getty Images

commenthover

По информации журнала, организацией встречи занимается посол США в РФ, который для этого прибыл в Вашингтон

Реклама

Реклама

Администрация президента США Дональда Трампа занимается подготовкой встречи американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме.

Согласно сообщению, активное участие в подготовке встречи принимает посол США в России Джон Хантсман, для чего специально прибыл в Вашингтон.

Отмечается, что официальная встреча лидеров США и РФ − "это проект посла Хантсмана, который находится в работе непрерывно на протяжении многих месяцев".

Источник журнала отметил, что переговоры пока находятся в начальной стадии.

1 июня президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Майклом Помпео, с которым обсудил сотрудничество в области безопасности и дальнейшее давление на Кремль.

Ранее госсекретарь США обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым Украину и призвал Москву к конкретным шагам.