Белый дом и Кремль одновременно назовут дату встречи президентов

Дональд Трамп и Владимр Путин (фото - Getty Images)

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Саммит может состояться в Хельсинки или в Вене

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Белый дом и Кремль 28 июня намерены одновременно объявить о том, где и когда состоится июльский саммит президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает Радио Свобода.

Накануне Трамп в Вашингтоне заявил, что встреча, вероятно, пройдет в Хельсинки после саммита лидеров НАТО 11-12 июля, в котором он должен принять участие. По другим данным, саммит может состояться в Вене.

По словам Трампа, на первой отдельной встрече президенты планируют обсудить Украины, Сирию и "много других тем".

Трамп и Путин встречались дважды в кулуарах международных саммитов и по меньшей мере восемь раз разговаривали по телефону. Однако отдельной встречи президентов России и США не было со времен аннексии Крыма в 2014 году.