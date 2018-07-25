Белый дом не будет отчитываться о телефонных разговорах Трампа

Белый дом больше не будет давать отчеты о телефонных разговорах президента США Дональда Трампа с мировыми лидерами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника.
Пока неизвестно, это временное или постоянное изменение. Спикер Белого дома отказался комментировать.
У Трампа в последние две недели было как минимум два разговора - с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. В Белом доме только подтвердили факт разговора после того, как информация появилась в СМИ.
Администрация президента не публикует обширное описание тем разговора Трампа с мировыми лидерами со средины июня.
После разговора Трампа с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в 2017 году обе стороны выпустили очень разные сообщения по итогу. Поэтому отмечается, что США таким образом теряет важный рычаг давления в международной дипломатии.