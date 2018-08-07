Белый дом планирует усложнить получение гражданства США - СМИ

Белый дом Фото: Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Изменения якобы могут коснуться тех, кто когда-либо использовал популярные программы социального обеспечения

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Администрация президента США Дональда Трампа в ближайшие недели вынесет предложение, которое усложнит для иммигрантов, которые находятся в стране легально, получение гражданства США и получение Green Card. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на четыре источника, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что изменения якобы могут коснуться тех, кто когда-либо использовал популярные программы социального обеспечения, в том числе Obamacare.

Этот шаг не требует одобрения Конгресса и является частью рекомендации старшего советника Белого дома Стивена Миллера об ограничении количества мигрантов, которые получают правовой статус в США ежегодно.

30 июля сообщалось, что президент США планирует отменить лотерею по выдаче Green Card. Трамп считает необходимым избавление от "цепной миграции".