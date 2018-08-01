Белый дом: Трамп не приказал прекратить "расследование против РФ"

Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

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Президент просто выразил свое мнение

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Призыв президента США Дональда Трампа прекратить расследование возможного российского вмешательства в выборы не являются приказом. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Радио Свобода.

Она отметила, что Трамп выразил свое мнение.

В то же время она заявила, что президент хотел бы, чтобы расследование довели до конца.

Сандерс напомнила, что Трамп неоднократно заявлял об отсутствии сговора между его командой и Россией.

1 августа президент США в Twitter призвал генерального прокурора Джеффа Сешнза остановить расследование возможного российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Кроме того, он обвинил специального прокурора Роберта Мюллера, который осуществляет расследование, в конфликте интересов.