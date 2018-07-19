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19.07.2018, 08:00

Беспилотный дрон спас пропавшего в Гималаях альпиниста

Беспилотный дрон спас пропавшего в Гималаях альпиниста - Фото
Рик Аллен (фото - Sandy Allan)

65-летнего альпиниста искали в горах 36 часов

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В Гималаях удалось спасти пропавшего 65-летнего альпиниста с помощью беспилотного дрона. Об этом сообщает The Telegraph.

Согласно сообщению, спасательная операция длилась 36 часов.

"65-летний высококвалифицированный альпинист Рик Аллен спускался со скалы и упал, но не был серьезно ранен. Его рюкзак заметил работник базового лагеря, после чего было принято решение отправить на поиски беспилотный дрон", - говорится в сообщении.

Беспилотник на высоте 8,4 тыс метров зафиксировал местонахождение Аллена и после этого другие альпинисты егои и шерпами (местными жителями) смогли его спасти.

Отмечается, что у Аллена отморожены пальцы ног, его отправили для лечения в больницу.

Сам альпинист считает, что использование беспилотного летательного аппарата было правильным решением, поскольку оно показывало изображения, доказывающие, что он все еще жив.

16 мая сообщалось, что на Эвересте спасли украинских альпинистов.

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Теги: дрон, беспилотник, Гималаи, альпинист, спасение альпиниста, беспилотный дрон
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