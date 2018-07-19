Беспилотный дрон спас пропавшего в Гималаях альпиниста

Рик Аллен (фото - Sandy Allan)

commenthover

65-летнего альпиниста искали в горах 36 часов

Реклама

Реклама

В Гималаях удалось спасти пропавшего 65-летнего альпиниста с помощью беспилотного дрона. Об этом сообщает The Telegraph.

Согласно сообщению, спасательная операция длилась 36 часов.

"65-летний высококвалифицированный альпинист Рик Аллен спускался со скалы и упал, но не был серьезно ранен. Его рюкзак заметил работник базового лагеря, после чего было принято решение отправить на поиски беспилотный дрон", - говорится в сообщении.

Беспилотник на высоте 8,4 тыс метров зафиксировал местонахождение Аллена и после этого другие альпинисты егои и шерпами (местными жителями) смогли его спасти.

Отмечается, что у Аллена отморожены пальцы ног, его отправили для лечения в больницу.

Сам альпинист считает, что использование беспилотного летательного аппарата было правильным решением, поскольку оно показывало изображения, доказывающие, что он все еще жив.

16 мая сообщалось, что на Эвересте спасли украинских альпинистов.