"Бесцеремонные и наглые": китайцы вербуют немецких чиновников

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Китайские шпионы работают через сеть LinkedIn, заманивают чиновников бундестага в Китай и заражают их гаджеты вирусами

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В Германии китайские агенты пытаются вербовать сотрудников бундестага. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Süddeutsche Zeitung, передает Deutsche Welle.

В соцсети LinkedIn по инициативе китайского министерства госбезопасности создали минимум 500 подставных аккаунтов. Через них устанавливаются связи с немецкими правительственными чиновниками.

Глава Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Масен предостерег от "масштабных попыток" китайских шпионов проникнуть, в частности, в парламенты, министерства и ведомства.

В 2016 году "китайский менеджер Джейсон Ван" через LinkedIn связался с одним из депутатов бундестага фракции ХДС/ХСС. Он предложил ему 30 тысяч евро за написание "аналитических материалов". У китайца в списке друзей были немецкие политики, поэтому он вызывал доверие. С федеральным депутатом связалось ведомство по охране конституции и предупредило об опасности.

Во втором случае депутат бундестага даже летал в Китай и получил за "исследования" около 10 тысяч евро.

По информации газеты, одна из целей китайских шпионов - сделать так, чтобы немецкие чиновники прилетели в Китай. Уже там спецслужбы заражают телефоны и компьютеры немцев вирусами.

Таким образом Китай якобы хочет завоевать влияние. В немецких спецслужбах говорят, что китайские шпионы, в отличие от российских, "бесцеремонные и наглые".

В июне этого года стало известно, что китайские правительственные хакеры взломали компьютеры подрядчика военно-морского флота США и похитили секретную информацию о подводном вооружению.