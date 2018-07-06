Bloomberg узнал о возможных договоренностях Трампа и Путина

Дональд Трамп и Владимир Путин (фото - Getty Images)

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Роль Ирана в Сирии будет основной темой двухстороннего саммита в Хельсинки, пишет Bloomberg﻿

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Президенты двух стран США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин на переговорах в Хельсинки 16 июля могут достичь договоренности о выводе иранских войск с территории Сирии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По их словам, "роль Ирана в Сирии" будет основной темой двухстороннего саммита. Один из собеседников добавил, что одновременно Москва ведет переговоры на эту тему с Тегераном.

Два источника издания сообщили, что Путин дал предварительное согласие на выполнение требований США и Израиля, которые хотят, чтобы поддерживаемые Ираном силы покинули территорию на юге Сирии у израильской границы и были заменены войсками, "лояльными правительству в Дамаске".

Ожидается, что эту тему господин Путин хочет обсудить с президентом США тет-а-тет.

Встреча президентов двух стран состоится в Хельсинки 16 июля 2018 года.

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Трамп и Путин встречались дважды в кулуарах международных саммитов, а также по меньшей мере восемь раз разговаривали по телефону. Однако отдельной встречи президентов России и США не было со времен аннексии Крыма в 2014 году. Это будут первые официальные переговоры Путина и Трампа с момента вступления последнего в должность президента США.

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