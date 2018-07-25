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25.07.2018, 15:24

Boeing показал ВВС черновой проект новой баллистической ракеты

Boeing показал ВВС черновой проект новой баллистической ракеты - Фото
Запуск Minuteman-III (фото - army.mil)

ВВС США проводят тендер: будет разработана новая межконтинентальная баллистическая ракета, которая придет на смену устаревшим Minuteman-III

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Американский концерн Boeing закончил первоначальное проектирование новой межконтинентальной баллистической ракеты: она через 10 лет должна заменить устаревшие Minuteman-III. Об этом говорится в сообщении пресс-службы концерна.

Сейчас несколько вариантов МКБР изучают специалисты ВВС США.

Предварительный проект рассмотрят в конце года, а в 2020-м Boeing будет защищать эскизный проект.

Год назад концерн получил от ВВС США $349 млн на трехлетний контракт на разработку МКБР. Другой участник тендера, Northrop Grumman, получил $329 млн.

Любые подробности о технических характеристиках ракет засекречены.

Смотрите также: ВВС США протестировали межконтинентальную ракету: видео запуска

Нынешняя ядерная триада США базируется на ракетах Minuteman-III - их срок годности истекает до 2030 года.

Новая ракета будет универсальной, ее могут начать размещать на мобильных платформах. Под ракету проведут модернизацию шахт для Minuteman-III, центров и систем управления.

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Теги: МКБР, ракета, boeing, баллистическая ракета, minuteman-III
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