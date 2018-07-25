Boeing показал ВВС черновой проект новой баллистической ракеты

Американский концерн Boeing закончил первоначальное проектирование новой межконтинентальной баллистической ракеты: она через 10 лет должна заменить устаревшие Minuteman-III. Об этом говорится в сообщении пресс-службы концерна.
Сейчас несколько вариантов МКБР изучают специалисты ВВС США.
Предварительный проект рассмотрят в конце года, а в 2020-м Boeing будет защищать эскизный проект.
Год назад концерн получил от ВВС США $349 млн на трехлетний контракт на разработку МКБР. Другой участник тендера, Northrop Grumman, получил $329 млн.
Любые подробности о технических характеристиках ракет засекречены.
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Нынешняя ядерная триада США базируется на ракетах Minuteman-III - их срок годности истекает до 2030 года.
Новая ракета будет универсальной, ее могут начать размещать на мобильных платформах. Под ракету проведут модернизацию шахт для Minuteman-III, центров и систем управления.