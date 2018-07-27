Большая часть британцев хочет новый референдум о Brexit: опрос

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Повторный плебисцит поддерживают 58% опрошенных, которые относят себя к лейбористам, 67% среди либерал-демократов и 21% консервативных граждан

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Количество британцев, которые хотят проведения повторного референдума насчет того, выходить ли стране из состава Евросоюза, превысило число тех, кому достаточно и голосования 2016 года. Об этом со ссылкой на данные онлайн-опроса социологической компании YouGov пишет агентство Reuters.

42% жителей Британии хотят переголосовать вопрос о Brexit, 40% - не хотят, 18% не знают, чего хотят.

При этом спустя два года после референдума взгляды большинства опрошенных британцев на эту тему не поменялись. Если бы повторное голосование устроили на этой неделе, 42% отдали бы голос за выход из ЕС, а 45% проголосовали бы за то, чтобы остаться в Евросоюзе. Еще 4% заявили, что голосовать не стали бы, а 9% не знали, что ответить.

Опрос проведен 25-26 июля 2018 года среди 1653 британцев от 18 лет и старше.

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Референдум прошел в 2016 году: тогда 52% проголосовали "за" выход из объединения стран, а 48% - за то, чтобы остаться в ЕС.