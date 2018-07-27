Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
27.07.2018, 11:14

Большая часть британцев хочет новый референдум о Brexit: опрос

Большая часть британцев хочет новый референдум о Brexit: опрос - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Повторный плебисцит поддерживают 58% опрошенных, которые относят себя к лейбористам, 67% среди либерал-демократов и 21% консервативных граждан

Реклама
Реклама

Количество британцев, которые хотят проведения повторного референдума насчет того, выходить ли стране из состава Евросоюза, превысило число тех, кому достаточно и голосования 2016 года. Об этом со ссылкой на данные онлайн-опроса социологической компании YouGov пишет агентство Reuters.

42% жителей Британии хотят переголосовать вопрос о Brexit, 40% - не хотят, 18% не знают, чего хотят.

При этом спустя два года после референдума взгляды большинства опрошенных британцев на эту тему не поменялись. Если бы повторное голосование устроили на этой неделе, 42% отдали бы голос за выход из ЕС, а 45% проголосовали бы за то, чтобы остаться в Евросоюзе. Еще 4% заявили, что голосовать не стали бы, а 9% не знали, что ответить.

Опрос проведен 25-26 июля 2018 года среди 1653 британцев от 18 лет и старше.

Читайте также: "Еще не поздно поменять": Блэр предложил переголосовать Brexit

Референдум прошел в 2016 году: тогда 52% проголосовали "за" выход из объединения стран, а 48% - за то, чтобы остаться в ЕС.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Великобритания, евросоюз, опрос, brexit, референдум, социология
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Пучдемон заявил о поддержке РФ не сепаратистов, а Мадрида - СМИ
Мир Пучдемон заявил о поддержке РФ не сепаратистов, а Мадрида - СМИ
На станции в Берлине подожгли двоих мужчин - видео
Мир На станции в Берлине подожгли двоих мужчин - видео
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 