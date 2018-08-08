"Нам нужна не риторика": Болтон анонсировал встречу Трампа с Ыном

Джон Болтон (фото - gettyimages.com)

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Нам нужна работа Северной Кореи по денуклеаризации, отметил советник президента США Джон Болтон

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Президент США Дональд Трамп готов провести очередную встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в любое время для продвижения договоренностей, достигнутых во время переговоров в Сингапуре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

"Болтон сказал, что Трамп в своем недавнем письме к Киму предложил отправить Помпео (госсекретарь США, – ред.) в Северную Корею, и что Трамп готов встретиться с Кимом в любое время", - отмечается в сообщении.

По данным СМИ, письмо было передано северокорейскому министру иностранных дел на этих выходных.

"Нам действительно нужна не риторика. Нам нужна работа Северной Кореи по денуклеаризации", - отметил Болтон.

12 июня 2018 года президент США и руководитель КНДР во время двустороннего исторического саммита в Сингапуре подписали совместный документ о денуклеаризация Корейского полуострова под гарантии США.

Трамп пообещал приостановить традиционные военные учения с Южной Кореей, пока переговоры о ядерном разоружении КНДР продвигаются в правильном направлении.

2 июля Болтон заявил, что Вашингтон планирует завершить программу ядерного разоружения Северной Кореи за один год.