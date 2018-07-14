Бомбардировщики РФ устроили провокацию в Южной Корее

Фото: airliners.net

commenthover

Минобороны и МИД Южной Кореи вызвали российских дипломатов

Реклама

Реклама

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи заявил, что два российских военных самолета четыре раза нарушили опознавательную зону страны и после предупреждений улетели. Об этом сообщает Yonhap.

Минобороны Южной Кореи вызвало военного атташе РФ Андрея Фалилеева в связи с несанкционированным проникновением российских военных самолетов в опознавательную зону ПВО Южной Кореи.

Министерство иностранных дел Южной Кореи в связи с тем же инцидентом вызвало советника-посланника РФ Максима Волкова, которому были высказаны "сожаления" из-за произошедшего.

Подобные инциденты уже происходили несколько раз в текущем году, однако это был первый случай, когда нарушение было совершено четырежды за один день.

Самолеты, нарушившие зону идентификации ПВО Южной Кореи, являлись российскими Ту-95. В Минобороны РФ подтвердили, что российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС и многоцелевые истребители Су-35С пролетели над акваторией Желтого и Японского морей и западной части Тихого океана. Согласно этим данным, при появлении российских самолетов в воздух поднялись южнокорейские и японские истребители.

В российском ведомстве заявили, что полеты производились над нейтральными водами и в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.