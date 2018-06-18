Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
18.06.2018, 15:34

Бомбы с неизвестных самолетов убили в Сирии более 50 бойцов Асада

Бомбы с неизвестных самолетов убили в Сирии более 50 бойцов Асада - Фото
Скриншот из видеозаписи

"Один из самых мощных" авиаударов на этом ближневосточном театре боевых действий произошел сегодня ночью близ границы с Ираком

Реклама
Реклама

Более полусотни наемников на службе у сирийского диктатора Башара Асада были убиты в результате "одного из самых сильных" авиаударов по проправительственным силам в этой стране. Инцидент произошел в ночь на сегодня, 18 июня, сообщил находящийся в Лондоне офис Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) - один из немногих не-асадовских источников информации о войне в Сирии.

По данным источника, в Эль-Харра, юго-восточном районе города Абу-Кемаль, погибли не менее 52 боевиков, среди них - якобы 30 иракских наемников.

Позднее в SOHR уточнили, что количество убитых "иракцев или ливанцев из Хезболлы" неизвестно, но общее число жертв среди иностранных наемников - "около 40, и это число, скорее всего, продолжит расти из-за тяжелораненых".

Удар с воздуха был нанесен по позициям на приграничной с Ираком сирийской территории.

Читайте также: "Мясо собирали по полю": данные с базы Вагнера о разгроме в Сирии

Какая из сил стоит за бомбардировкой, неизвестно. Государственные СМИ Сирии, как обычно, обвинили в этом международную коалицию во главе с США, однако Пентагон отрицает это. По словам спикера Минобороны США, "ни один член коалиции не совершал ударов вблизи Абу-Кемаля".

Спикер ВВС Израиля отказался от комментариев, пишет Reuters.

Были ли на разбомбленных позициях российские военные или наемники ЧВК из России, не сообщается.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Сирия, башар асад, ирак, авиаудар, наемники
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
США и Турция согласовали план действий по северу Сирии
Мир США и Турция согласовали план действий по северу Сирии
США обвинили пятерых россиян в обходе санкций против Сирии
Мир США обвинили пятерых россиян в обходе санкций против Сирии
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 