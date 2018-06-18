Бомбы с неизвестных самолетов убили в Сирии более 50 бойцов Асада

Скриншот из видеозаписи

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"Один из самых мощных" авиаударов на этом ближневосточном театре боевых действий произошел сегодня ночью близ границы с Ираком

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Более полусотни наемников на службе у сирийского диктатора Башара Асада были убиты в результате "одного из самых сильных" авиаударов по проправительственным силам в этой стране. Инцидент произошел в ночь на сегодня, 18 июня, сообщил находящийся в Лондоне офис Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) - один из немногих не-асадовских источников информации о войне в Сирии.

По данным источника, в Эль-Харра, юго-восточном районе города Абу-Кемаль, погибли не менее 52 боевиков, среди них - якобы 30 иракских наемников.

Позднее в SOHR уточнили, что количество убитых "иракцев или ливанцев из Хезболлы" неизвестно, но общее число жертв среди иностранных наемников - "около 40, и это число, скорее всего, продолжит расти из-за тяжелораненых".

Удар с воздуха был нанесен по позициям на приграничной с Ираком сирийской территории.

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Какая из сил стоит за бомбардировкой, неизвестно. Государственные СМИ Сирии, как обычно, обвинили в этом международную коалицию во главе с США, однако Пентагон отрицает это. По словам спикера Минобороны США, "ни один член коалиции не совершал ударов вблизи Абу-Кемаля".

Спикер ВВС Израиля отказался от комментариев, пишет Reuters.

Были ли на разбомбленных позициях российские военные или наемники ЧВК из России, не сообщается.