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05.07.2018, 17:28

Брат экс-президента Армении попытался бежать из страны

Брат экс-президента Армении попытался бежать из страны - Фото
Александр Саргсян (фото - armenia.im)

Александру Саргсяну с семьей не позволили улететь в Париж

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Александр Саргсян, брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна, был задержан при попытке покинуть страну. Об этом сообщает Грапарак со ссылкой на источники в Службе нацбезопасности республики, передает armenia.im. 

Сотрудники спецслужбы задержали Александра Саргсяна вместе с семьей в аэропорту Еревана - Звартноц.

"Сотрудники Службы нацбезопасности международного ереванского аэропорта Звартноц не дали Саргсяну и его семье улететь в Париж. После того как семья Саргсянов была снята с рейса, спецслужбы начали обыск в их квартире", - сообщил источник. 

Позже стало известно, что в результате обыска в квартире брата экс-президента следователи нашли оружие, деньги и дорогостоящее полотно известного художника.

Александр Саргсян сейчас находится в Службе нацбезопасности Армении.

23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян, против которого протестовали люди в Ереване, подал в отставку.

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Теги: армения, серж саргсян, александр саргсян
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