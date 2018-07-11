Brexit: двое зампредседателей партии Терезы Мэй ушли в отставку

Во вторник, 10 июля, в отставку подали двое заместителей председателя Консервативной партии Великобритании - Бен Брэдли и Мария Колфилд. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Они занимали посты зампредседателя по делам молодежи и женщин соответственно. Как написала в своем письме об отставке Колфилд, она не может поддерживать то, в каком направлении сейчас движутся переговоры по Brexit.
“Ни Брэдли, ни Колфилд не являются широко известными политиками, однако их отставка - "недвусмысленный сигнал" для премьер-министра Терезы Мэй", - отметили эксперты.
Ранее Мэй заявила, что намеревается сохранить тесные связи Лондона с Брюсселем и после выхода Великобритании из ЕС, что вызвало ожесточенные споры внутри Консервативной партии, лидером которой она является.
9 июля 2018 года министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку из-за несогласия с позицией Мэй по Brexit.