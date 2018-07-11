Brexit: двое зампредседателей партии Терезы Мэй ушли в отставку

Тереза Мэй (фото - gettyimages.com)

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Консервативную партию Великобритании покинули два заместителя председателя, несогласные с линией ее лидера Терезы Мэй в переговорах по Brexit

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Во вторник, 10 июля, в отставку подали двое заместителей председателя Консервативной партии Великобритании - Бен Брэдли и Мария Колфилд. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Они занимали посты зампредседателя по делам молодежи и женщин соответственно. Как написала в своем письме об отставке Колфилд, она не может поддерживать то, в каком направлении сейчас движутся переговоры по Brexit.

“Ни Брэдли, ни Колфилд не являются широко известными политиками, однако их отставка - "недвусмысленный сигнал" для премьер-министра Терезы Мэй", - отметили эксперты.

Ранее Мэй заявила, что намеревается сохранить тесные связи Лондона с Брюсселем и после выхода Великобритании из ЕС, что вызвало ожесточенные споры внутри Консервативной партии, лидером которой она является.

9 июля 2018 года министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку из-за несогласия с позицией Мэй по Brexit.