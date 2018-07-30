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30.07.2018, 06:13

Британия готовится к "жесткому" Brexit: привлекут военных

Британия готовится к "жесткому" Brexit: привлекут военных - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Вертолеты и армейские грузовики будут использоваться для перевозки продуктов питания, лекарств и топлива

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Вооруженные силы Великобритании планируют привлекать для доставки продуктов питания, лекарств и топлива в случае нехватки, если страна выйдет из ЕС без соглашения. Соответствующий план разработало правительство, пишет The Times.

По данным издания, согласно плану, вертолеты и армейские грузовики будут использоваться для перевозки грузов для уязвимых слоев населения, если блокирование портов приведет к нехватке продовольствия, топлива и медикаментов.

По словам источника в Министерстве обороны страны, "официального запроса" о предоставлении помощи не поступало, но он не исключил, что вооруженные силы готовы поддержать региональные власти.

В связи с этим магазины предупредили своих поставщиков о необходимости создания запасов таких товаров, как чай и кофе.

С проблемами такого "жесткого" Brexit может столкнуться и Национальная служба здравоохранения, которой придется закупать лекарственные препараты за пределами ЕС, чтобы создать их резерв в больницах.

Вооруженные силы страны обычно используют для оказания помощи жителям только в гражданских чрезвычайных ситуациях.

19 марта 2018 года сообщалось, что Евросоюз и Великобритания договорились - переходный период после Brexit завершится в конце 2020 года.

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Теги: британия, военные, brexit, доставка продуктов
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