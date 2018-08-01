Британские масоны определились с отношением к трансгендерам

Фото: United Grand Lodge of England

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Ложа, существующая на протяжении веков, никогда не принимала своих ряды женщин

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Объединенная великая ложа Англии - самая большая масонская ложа в Великобритании - постановила не исключать из своих рядов тех своих членов, которые сменили пол на женский. Об этом сообщает ВВС.

Ложа, существующая на протяжении веков, никогда не принимала своих ряды женщин. Это правило остается без изменений. Послабление касается лишь трансгендеров. Если брат вступил в тайное общество, будучи мужчиной, и затем сменил пол - изгнание его не допускается, так как это незаконная дискриминация, говорится в рекомендациях, изданных ложей. Также разрешается принимать в ряды масонов бывших женщин, сменивших пол на мужской.

К вопросу смены пола франкмасонами следует относиться с крайним состраданием и чувствительностью, говорится в документе. Но вне зависимости от гендерной самоидентификации официальное обращение ко всем 200 тысячам членам ложи остается прежним - "братья".

В неформальном общении можно называть человека по фамилии с тем титулом, который он/она для себя выберет: мистер, мисс либо что-то другое.