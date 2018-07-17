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17.07.2018, 18:24

Будто не слышал: Трамп отреагировал на критику встречи с Путиным

Будто не слышал: Трамп отреагировал на критику встречи с Путиным - Фото
Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

Президент США по-прежнему уверен, что встреча была прекрасной

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Президент США Дональд Трамп отреагировал на критику пресс-конференции по итогам встречи с его российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он написал в Twitter.

"После того как я провел прекрасную встречу с НАТО и привлек большие ресурсы, у меня состоялась еще лучшая встреча с Владимиром Путиным из России. К сожалению, ее так не характеризуют - фейковые новости просто сходят с ума", - написал президент США.

16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события.

Ранее сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал выступление Трамп в Хельсинки "одним из самых позорных выступлений президентов США в истории", а саму встречу назвал "трагической ошибкой" Вашингтона. 

Директор разведки Дэн Коутс также раскритиковал сомнения Трампа о вмешательстве РФ в выборы в США.

Представители Республиканской партии осудили Трампа, экс-глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил президента США в измене и назвал его комментарии имбецильными.

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Теги: владимир путин, встреча
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