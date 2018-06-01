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01.06.2018, 19:56

Будущая еда космонавтов: Таиланд запустит на орбиту вонючий фрукт

Будущая еда космонавтов: Таиланд запустит на орбиту вонючий фрукт - Фото
Плоды дуриана (фото - pixabay.com)

Плоды дуриана отправят в космос на пять минут, после чего вернут на Землю и изучат на предмет изменения их физического состояния

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Таиланд в июле этого года запустит на околоземную орбиту плоды экзотического растения дуриан, чтобы понаблюдать за влиянием на них космической среды и отсутствия гравитации. Как объясняют инициаторы эксперимента, они хотят, чтобы у космонавтов появилась возможность употреблять на орбите тайскую еду, сообщает AFP.

Фрукты поместят в коробку и запустят в космос, где они пробудут пять минут. По возвращении плодов на Землю исследователи проверят, произошли ли с ними какие-либо физические изменения (например, плоды могут уменьшиться в размере или треснуть).

Также на орбиту планируют отправить различные виды тайского риса.

Дуриан – достаточно популярный фрукт в Юго-Восточной Азии, известный своим специфическим запахом. Из-за этой особенности плоды дуриана, например, запрещено хранить в гостиничных номерах, перевозить в лифтах и проносить в салоны самолетов. Ввиду этого возникает вопрос, как обращаться с фруктом в закрытом пространстве космического корабля.

Однако СМИ отмечают, что для эксперимента плоды дуриана высушат и поместят в вакуумную упаковку, минимизировав таким образом неприятность запаха.

21 мая 2018 года в США состоялся запуск ракеты-носителя Antares с грузом для Международной космической станции.

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Теги: исследование космоса, космос, дуриан, экзотические фрукты, жизнь в космосе
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