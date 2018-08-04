Бухгалтер Манафорта призналась в подделке документов

Синтия Лапорта (фото - Twitter)

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Бухгалтер пошла на сделку со следствием и призналась, что по просьбе Манафорта и его коллег подделывала отчеты

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Бухгалтер экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта призналась в подделке документов. Об этом сообщает Reuters.

Синтия Лапорта пошла на сделку со следствием и на судебном заседании призналась, что помогала подделывать финансовую отчетность и делала задним числом другие документы.

Бухгалтер отметила, что делала так по просьбе самого Манафорта и его партнеров, которым это было нужно для уменьшения налогов и получения кредитов.

Согласно документам обвинения, Пол Манафорт заработал в Украине более $60 млн, предоставляя услуги политтехнолога. Впрочем, в процессе судебного слушания стало известно, что он сам отчитался только о $14 млн доходов с 2010 по 2014 год.

В конце зимы 2018-го против Манафорта и его помощника Гейтса власти США выдвинули обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине при Януковиче. По данным расследующего "российское дело" Роберта Мюллера, Манафорт заработал в Украине за почти 10 лет более $60 млн, которые распределял по более чем 30 банковским счетам в трех странах. Его защита заявила, что "украинские олигархи требовали тайные платежи".