Час до встречи: Трамп завтракает в Хельсинки, Путина все еще нет

Йенни Хаукио, Мелания Трамп, Дональд Трамп и Саули Ниинисте (фото - Lehtikuva)

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Через час в Хельсинки должны начаться переговоры тет-а-тет между главами США и России: Трамп уже позавтракал, а Путин еще не прилетел

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Президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланией уже встретился за завтраком с президентом Финляндии Саули Ниинисте и его супругой Йенни Хаукио. Об этом сообщает Yle.

Встреча прошла в резиденции Мянтюниеми. За завтраком Трамп назвал Финляндию "отличной страной" и поблагодарил Ниинисте за гостеприимство.

Затем Трамп вернулся в гостиницу, а тем временем в аэропорту ждут прибытия самолета российского президента Владимира Путина.

По всем Хельсинки проходят различные акции протеста. Девушка вышла с плакатом с грузинским флагом и надписью "20% моей страны оккупировано Россией".

На башне церкви вывесили огромный плакат: "Согревайте наши сердца, а не нашу планету". В центре города члены Amnesty International стоят с плакатом Make human rights great again.

Встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки сегодня - переговоры тет-а-тет начнутся в президентском дворце в 13:20.