Час до встречи: Трамп завтракает в Хельсинки, Путина все еще нет

Йенни Хаукио, Мелания Трамп, Дональд Трамп и Саули Ниинисте (фото - Lehtikuva)

Президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланией уже встретился за завтраком с президентом Финляндии Саули Ниинисте и его супругой Йенни Хаукио. Об этом сообщает Yle.

Встреча прошла в резиденции Мянтюниеми. За завтраком Трамп назвал Финляндию "отличной страной" и поблагодарил Ниинисте за гостеприимство.

President @Niinisto and Mrs @JenniHaukio welcomed @POTUS Donald Trump and Mrs Melania Trump to the Mäntyniemi Residence. #HELSINKI2018 pic.twitter.com/j1wLK15UOr