Час до встречи: Трамп завтракает в Хельсинки, Путина все еще нет

Президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланией уже встретился за завтраком с президентом Финляндии Саули Ниинисте и его супругой Йенни Хаукио. Об этом сообщает Yle.
Встреча прошла в резиденции Мянтюниеми. За завтраком Трамп назвал Финляндию "отличной страной" и поблагодарил Ниинисте за гостеприимство.
President @Niinisto and Mrs @JenniHaukio welcomed @POTUS Donald Trump and Mrs Melania Trump to the Mäntyniemi Residence. #HELSINKI2018 pic.twitter.com/j1wLK15UOr— TPKanslia (@TPKanslia) 16 липня 2018 р.
Затем Трамп вернулся в гостиницу, а тем временем в аэропорту ждут прибытия самолета российского президента Владимира Путина.
По всем Хельсинки проходят различные акции протеста. Девушка вышла с плакатом с грузинским флагом и надписью "20% моей страны оккупировано Россией".
На башне церкви вывесили огромный плакат: "Согревайте наши сердца, а не нашу планету". В центре города члены Amnesty International стоят с плакатом Make human rights great again.
Встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки сегодня - переговоры тет-а-тет начнутся в президентском дворце в 13:20.