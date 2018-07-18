Чем пахнет Новичок: к пострадавшему британцу возвращается память

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Чарли Роули запомнил аммиачный запах из флакона

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Чарли Роули, отравившийся нервно-паралитическим веществом Новичок, постепенно вспоминает обстоятельства инцидента. Об этом рассказал его брат Мэтью Роули, передает Daily Mail.

В частности, он вспомнил, как Дон Стерджесс, которая умерла от отравления, прыснула на запястья из флакона, в котором был яд.

По словам брата, Чарли запомнил аммиачный запах из флакона, но не помнит, где он и его партнерша нашли флакон.

Пока остается неясным, как отравился сам Чарли Роули. Возможно, это произошло, когда он прикасался к Стерджесс.

По словам Мэтью Роули, его брат все еще слаб, но продолжает восстанавливаться. К Чарли постепенно возвращается память, но многого он все еще не может вспомнить.

Позже Роули могут переместить из больницы в безопасное место, как это было со Скрипалем, однако решение еще не принято.

30 июня 2018 года на южной окраине городка Эймсбери обнаружили 44-летнюю Дону Стерджесс из соседнего Солсбери и ее местного 45-летнего бойфренда Чарльза Роули: оба были без сознания. Согласно выводам британских экспертов, пара отравилась Новичком. 10 июля Стерджесс скончалась.

В доме Чарли Роули обнаружили бутылку с этим нервно-паралитическим веществом. 14 июля Мэтью Роули уточнил, что Новичок находился во флаконе от духов.