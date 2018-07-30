Через тернии к звездам: NASA празднует 60-летний юбилей

Отпечаток ноги Базза Олдрина на Луне, 21 июля 1969 года (фото - NASA)

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Сотрудники ведомства отмечают праздник не 29 июля, а 1 октября - в тот день, когда структура официально начала работу

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60 лет назад, 29 июля 1958 года американский президент Дуайт Эйзенхаур подписал документ о создании Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства - ведомства, которое весь мир знает, как NASA.

"Люди начали рассматривать звезды, когда еще жили в пещерах, но потребовалась холодная война, чтобы человечество вышло в космическое пространство. Мир был потрясен, когда 4 октября 1957 года Советский Союз запустил спутник – первый искусственный объект, выведенный на земную орбиту. США были унижены своим отставанием, причем не только в технологическом, но и военном плане", - описывает ситуацию из США агентство Голос Америки.

Поняв, что Советский Союз опережает США в космосе, Эйзенхауэр дал задание ученым в госсекторе сделать все возможное, чтобы обойти геополитического противника.

Эйзенхауэр (в центре) назначает Кита Гленнана (справа) первым главой NASA, а Хая Драйдена - его первым замом

Спустя 11 лет астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин ступили на поверхность Луны. Большинство россиян, как показывают недавние опросы, до сих пор считают, что кадры пребывания астронавтов на Луне правительство США сняло на студии, а на спутнике Земли якобы никто так и не побывал, и видео/фото этого - "фейк".

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Непримиримая конкуренция стран перетекла в сотрудничество после того, как 17 июля 1975 года произошла орбитальная стыковка американского корабля Apollo с советским "Союзом".

Затем в истории NASA были челноки Space Shuttlе, многочисленные беспилотные миссии в Солнечной системе, участие в создании Международной космической станции и другие программы.

Подробно историю NASA можно почитать на английском здесь, а о достижениях - здесь.