Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
30.07.2018, 12:08

Через тернии к звездам: NASA празднует 60-летний юбилей

Через тернии к звездам: NASA празднует 60-летний юбилей - Фото
Отпечаток ноги Базза Олдрина на Луне, 21 июля 1969 года (фото - NASA)

Сотрудники ведомства отмечают праздник не 29 июля, а 1 октября - в тот день, когда структура официально начала работу

Реклама
Реклама

60 лет назад, 29 июля 1958 года американский президент Дуайт Эйзенхаур подписал документ о создании Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства - ведомства, которое весь мир знает, как NASA.

"Люди начали рассматривать звезды, когда еще жили в пещерах, но потребовалась холодная война, чтобы человечество вышло в космическое пространство. Мир был потрясен, когда 4 октября 1957 года Советский Союз запустил спутник – первый искусственный объект, выведенный на земную орбиту. США были унижены своим отставанием, причем не только в технологическом, но и военном плане", - описывает ситуацию из США агентство Голос Америки.

Поняв, что Советский Союз опережает США в космосе, Эйзенхауэр дал задание ученым в госсекторе сделать все возможное, чтобы обойти геополитического противника.

Эйзенхауэр (в центре) назначает Кита Гленнана (справа) первым главой NASA, а Хая Драйдена - его первым замом

Спустя 11 лет астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин ступили на поверхность Луны. Большинство россиян, как показывают недавние опросы, до сих пор считают, что кадры пребывания астронавтов на Луне правительство США сняло на студии, а на спутнике Земли якобы никто так и не побывал, и видео/фото этого - "фейк".

Читайте также: Как астронавты бегали и падали на Луне: архивное видео NASA

Непримиримая конкуренция стран перетекла в сотрудничество после того, как 17 июля 1975 года произошла орбитальная стыковка американского корабля Apollo с советским "Союзом".

Затем в истории NASA были челноки Space Shuttlе, многочисленные беспилотные миссии в Солнечной системе, участие в создании Международной космической станции и другие программы.

Подробно историю NASA можно почитать на английском здесь, а о достижениях - здесь.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: nasa, космос, исследование, юбилей, 60 лет
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Жизнь на Марсе: NASA показало первое жилье
Мир Жизнь на Марсе: NASA показало первое жилье
"Кровавое" лунное затмение: украинцы увидят почти все фазы
Общество "Кровавое" лунное затмение: украинцы увидят почти все фазы
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 