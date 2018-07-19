Черногория ответила Трампу на упрек в агрессивности и крошечности

Флаг Черногории (фото - скриншот)

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Черногория - единственная балканская страна, в которой во время распада Югославии не вспыхнула война

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Правительство Черногории обнародовало официальное заявление в ответ на сомнения президента США Дональда Трампа о необходимости защиты таких "маленьких" союзников НАТО, как Черногория. Об этом говорится в заявлении, обнародованном 19 июля, на сайте черногорского правительства.

В заявлении говорится, что страна, будучи новым членом НАТО и кандидатом в ЕС, вносит свой вклад в мир и стабильность не только на европейском континенте, но и в Афганистане - вместе с американскими солдатами в Афганистане.

Черногорское правительство отмечает, что страна гордится своей историей, традициями и политикой мира, которая привела к стабилизирующей роли Черногории в регионе. Черногория, отмечается в заявлении, стала единственной балканской страной, в которой во время распада Югославии не вспыхнула война.

"Мы строим дружеские отношения и до сих пор не потеряли ни одного друга, в то же время мы способны смело защищать наши собственные национальные интересы. В современном мире не имеет значения, насколько вы большие или маленькие. Важно, насколько вы цените ценности свободы, солидарности и демократии", - говорится в заявлении.

Исходя из этого, подчеркивается в заявлении, дружба и союз Черногории и США являются крепкими и постоянными.

18 июля сообщалось, что Трамп после встречи с Путиным в Хельсинки выразил сомнения относительно обязательств США защищать в случае нападения таких "крошечных" союзников, как Черногория. При этом Трамп назвал черногорцев очень агрессивными.

В НАТО отреагировали на слова президента США по Черногории, подтвердив свою готовность к коллективной обороне.