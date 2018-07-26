Число жертв кровавой атаки боевиков ИГ в Сирии выросло в 4 раза

Скриншот из видеозаписи

commenthover

Самое страшное нападение смертников-джихадистов за всю историю войны в Сирии унесло жизни более 220 человек

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Вчерашняя череда нападений боевиков террористической сети Исламское государство в провинции Сувейда стала самой смертоносной с начала войны в Сирии семь лет назад: по состоянию на утро 26 июля число подтвержденных жертв терактов составляет уже 221 человек. Об этом со с ссылкой на Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR) пишет AFP.

Более половины погибших - гражданские, около сотни - военные из числа союзников режима диктатора Башара Асада, то есть "обычные люди, которые взяли в руки оружие, чтобы защитить свои дома", как пишет SOHR.

Кроме того, в сельской местности на север от города Сувейды "найдены много тел гражданских, которых убили в их домах".

По меньшей мере 38 боевиков были убиты (включая смертников).

25 июля 2018 года в городе Эс-Сувейда по крайней мере два смертника взорвали себя: один рядом с рынком, а второй - в соседнем районе. Еще один был задержан, а двое других были убиты до того, как сработали взрывные устройства.

Место происшествия на карте страны: