Число мигрантов, прибывших в Европу в 2018, снизилось в два раза

мигранты на судне

commenthover

Более 1520 человек погибли или пропали без вести в Средиземном море

Реклама

Реклама

С начала 2018 года в Европу через Средиземное море прибыло 60 тысяч мигрантов и беженцев, более 1520 человек погибли или пропали без вести. Об этом сообщает пресс-служба Международной организации по миграции.

С 1 января по состоянию на 8 августа, в Европу прибыли 60 309 мигрантов и беженцев, погибли 1524 человека, в том числе 10 на этой неделе.

Более 24,6 тыс. мигрантов и беженцев приняла Испания, около 19 тыс. - Италия, около 16,5 тыс. - Греция, около 250 - Мальта и более 100 - Кипр.

В 2017 году за аналогичный период времени в Европу по Средиземному морю прибыли более 117 тыс. мигрантов и беженцев, а в 2016 году - более 263 тыс. По данным МОМ, с начала 2018 года в мире погибли 2370 мигрантов и беженцев. Средиземноморский маршрут миграции в Европу - самый опасный.

4 июля председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что в целях предотвращения миграционного кризиса в ЕС к 2020 году внешние границы Европейского Союза будут охранять 10 тысяч пограничников.