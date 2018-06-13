Робби Уильмс (фото - rte.ie)

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Британского певца призвали не петь в столице страны-оккупанта Москве один из своих хитов о том, "как веселятся русские"

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Британского певца Робби Уильямса, который завтра, 14 июня, будет выступать на открытии чемпионата мира по футболу в Москве, попросили не петь его хит "Party Like A Russian". Об этом он рассказал журналистам, передает Reuters.

"Я бы с радостью исполнил "Party Like A Russian". К сожалению, меня попросили этого не делать", - сказал певец, не уточнив, кто же его "попросил".

В 2016 году Уильямс спел песню "Party Like A Russian", в котором такие слова: "Нужно быть человеком с определенной репутацией, чтобы облегчить карманы целой нации" и "У нас есть духовность, у нас есть золото. Веселись, как русский".

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14 июня на территории страны-оккупанта России стартует чемпионат мира по футболу-2018, который продлится месяц.