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13.06.2018, 15:53

ЧМ-2018: Робби Уильямса попросили не петь "Party Like A Russian"

ЧМ-2018: Робби Уильямса попросили не петь "Party Like A Russian" - Фото
Робби Уильмс (фото - rte.ie)

Британского певца призвали не петь в столице страны-оккупанта Москве один из своих хитов о том, "как веселятся русские"

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Британского певца Робби Уильямса, который завтра, 14 июня, будет выступать на открытии чемпионата мира по футболу в Москве, попросили не петь его хит "Party Like A Russian". Об этом он рассказал журналистам, передает Reuters.

"Я бы с радостью исполнил "Party Like A Russian". К сожалению, меня попросили этого не делать", - сказал певец, не уточнив, кто же его "попросил".

В 2016 году Уильямс спел песню "Party Like A Russian", в котором такие слова: "Нужно быть человеком с определенной репутацией, чтобы облегчить карманы целой нации" и "У нас есть духовность, у нас есть золото. Веселись, как русский".

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14 июня на территории страны-оккупанта России стартует чемпионат мира по футболу-2018, который продлится месяц.

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Теги: Чемпионат мира по футболу, робби уильмс, открытие чм-2018
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