Британского певца Робби Уильямса, который завтра, 14 июня, будет выступать на открытии чемпионата мира по футболу в Москве, попросили не петь его хит "Party Like A Russian". Об этом он рассказал журналистам, передает Reuters.
"Я бы с радостью исполнил "Party Like A Russian". К сожалению, меня попросили этого не делать", - сказал певец, не уточнив, кто же его "попросил".
В 2016 году Уильямс спел песню "Party Like A Russian", в котором такие слова: "Нужно быть человеком с определенной репутацией, чтобы облегчить карманы целой нации" и "У нас есть духовность, у нас есть золото. Веселись, как русский".
Смотрите также: Футбол на крови: серия ярких рисунков перед стартом ЧМ-2018 в РФ
14 июня на территории страны-оккупанта России стартует чемпионат мира по футболу-2018, который продлится месяц.