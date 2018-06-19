ЧМ-2018: самолет саудовской сборной "загорелся" в воздухе – видео

Футболисты саудовской сборной спускаются по трапу в аэропорту Ростова-на-Дону (фото - twitter.com/SaudiNT_RU)

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Из двигателя летевшего в Ростов-на-Дону лайнера А319 авиакомпании Россия вылетали языки пламени

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У самолета авиакомпании Россия, на котором сборная Саудовской Аравии по футболу летела на очередной матч чемпионата мира, произошли проблемы с одним из его двигателей, вследствие чего из сопла начали вылетать языки пламени. Видеозапись происшествия в своем Twitter опубликовал портал Nsports24.

Инцидент произошел вечером 18 июня при заходе лайнера на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону, где 20 июня "зеленые соколы" сыграют со сборной Уругвая.

فيديو لتصوير لحظة إشتعال النار في جناح الطائرة .. pic.twitter.com/vqquyDQI5V — اخبار كرة القدم (@Nsports24) 18 червня 2018 р.

Пресс-служба саудовской команды в Twitter сообщила, что с бортом произошла "незначительная техническая неисправность", самолет благополучно приземлился в Ростове, все футболисты в безопасности.

Фото: twitter.com/italaal

Позднее авиакомпания Россия в комментарии РБК сообщила, что у лайнера А319 произошло "нарушение штатной работы одного из двигателей, предварительно из-за попадания птицы", никакого пожара не было. В компании заявили, что самолет сел на двух работающих двигателях "в штатном режиме" и сейчас отстранен от полетов до выяснения случившегося.

14 июня 2018 года в аэропорту Киев (Жуляны) прибывший из Антальи самолет при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.