Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.06.2018, 17:48

ЧМ-2018: в России задымился самолет с фанатами сборной Перу

ЧМ-2018: в России задымился самолет с фанатами сборной Перу - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Экипаж самолета не говорил по-испански и очень плохо – по-английски, бортпроводники не предпринимали никаких действий, пожаловались пассажиры рейса

Реклама
Реклама

В России на борту самолета, в котором летели болельщики сборной Перу по футболу, произошло задымление. Об этом сообщает перуанская телерадиокомпания RPP.

Около 70 граждан Перу направлялись в Москву из Екатеринбурга, где 21 июня их команда сыграла со сборной Франции в групповом этапе чемпионата мира. За 20 минут до прибытия в аэропорт Тюмени, где самолет делал остановку, пассажиры услышали хлопок, после чего в салон проник дым – у воздушного судна якобы загорелась турбина.

По словам свидетелей происшествия, экипаж самолета не говорил по-испански и очень плохо – по-английски, поэтому было трудно понять, что происходит. Также СМИ отмечает, что не были откинуты кислородные маски, а два бортпроводника только "ходили из стороны в сторону" и попросили пассажиров пристегнуть ремни перед посадкой. В результате инцидента никто не пострадал.

Позже в пресс-службе Росавиации заявили, что у самолета авиакомпании Utair "произошел сбой" в работе одного из двигателей, но без возгорания. Дым от перегретого масла попал в салон через вентиляцию, однако вскоре воздух очистился. Самолет совершил посадку на одном двигателе.

Похожее происшествие произошло в РФ 18 июня с самолетом, в котором летела сборная Саудовской Аравии: из сопла одного из его двигателей начали вылетать языки пламени.

Видео: YouTube / TV Perú Noticia

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: самолет, чм-2018, чп в россии, авиационное происшествие, сборная перу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Бельгия-Тунис 5:2: тунисский гол престижа на ЧМ-2018
Спорт Бельгия-Тунис 5:2: тунисский гол престижа на ЧМ-2018
ЧМ-2018: расписание чемпионата мира по футболу - 23 июня
Спорт ЧМ-2018: расписание чемпионата мира по футболу - 23 июня
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 