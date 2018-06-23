ЧМ-2018: в России задымился самолет с фанатами сборной Перу

Иллюстративное фото: pixabay.com

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Экипаж самолета не говорил по-испански и очень плохо – по-английски, бортпроводники не предпринимали никаких действий, пожаловались пассажиры рейса

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В России на борту самолета, в котором летели болельщики сборной Перу по футболу, произошло задымление. Об этом сообщает перуанская телерадиокомпания RPP.

Около 70 граждан Перу направлялись в Москву из Екатеринбурга, где 21 июня их команда сыграла со сборной Франции в групповом этапе чемпионата мира. За 20 минут до прибытия в аэропорт Тюмени, где самолет делал остановку, пассажиры услышали хлопок, после чего в салон проник дым – у воздушного судна якобы загорелась турбина.

По словам свидетелей происшествия, экипаж самолета не говорил по-испански и очень плохо – по-английски, поэтому было трудно понять, что происходит. Также СМИ отмечает, что не были откинуты кислородные маски, а два бортпроводника только "ходили из стороны в сторону" и попросили пассажиров пристегнуть ремни перед посадкой. В результате инцидента никто не пострадал.

Позже в пресс-службе Росавиации заявили, что у самолета авиакомпании Utair "произошел сбой" в работе одного из двигателей, но без возгорания. Дым от перегретого масла попал в салон через вентиляцию, однако вскоре воздух очистился. Самолет совершил посадку на одном двигателе.

Похожее происшествие произошло в РФ 18 июня с самолетом, в котором летела сборная Саудовской Аравии: из сопла одного из его двигателей начали вылетать языки пламени.

Видео: YouTube / TV Perú Noticia