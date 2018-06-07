Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
07.06.2018, 09:52

Трамп ошибочно обвинил Канаду в поджоге Белого дома - CNN

Трамп ошибочно обвинил Канаду в поджоге Белого дома - CNN - Фото
Дональд Трамп Фото: Getty Images

По информации телеканала, Трамп допустил ошибку в телефонном разговоре с Джастином Трюдо об инциденте 1814 года

Реклама
Реклама

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо допустил ошибку, заявив, что Канада подожгла Белый дом во время англо-американской войны 1812-1815 годов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

По информации телеканала, Трамп и Трюдо общались по телефону 25 мая, когда обсуждали торговые пошлины на сталь и алюминий из Канады и ряда других стран, которые США ввели с 1 июня.

Отмечается, что Трюдо в ходе разговора начал давить на Трампа, чтобы тот объяснил, как тарифы помогают решению проблемы "национальной безопасности".

"Разве не вы, ребята, сожгли Белый дом?", - заявил в ответ Трамп, подразумевая войну 1812 года.

Также сказано, что в администрации Трампа отказались комментировать эту ситуацию.

Ошибка американского президента заключается в том, что Белый дом во время войны сожгли британские войска 24 августа 1814 года. Историки указывают, что нападение британских войск на Вашингтон было ответом на американское нападение на город Йорк в провинции Онтарио - территорию, которая стала в последствии Канадой, но тогда была британской колонией. 

2 июня Канада подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введением США пошлин на импорт канадской стали и алюминия.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: США, дональд трамп, канада, белый дом, Джастин Трюдо, поджог белого дома
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
"Исторически и за выбор": Госдеп включил Украину в страны Запада
Политика "Исторически и за выбор": Госдеп включил Украину в страны Запада
В Конгресс США внесли резкую резолюцию к ЧМ-2018 в России
Политика В Конгресс США внесли резкую резолюцию к ЧМ-2018 в России
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 