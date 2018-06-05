Дания строит на границе с Германией забор от опасных кабанов

Фото: unsplash.com

commenthover

Датские власти хотят остановить распространение африканской лихорадки свиней, которая может принести миллиард долларов убытка

Реклама

Реклама

Датский парламент одобрил строительство полутораметрового забора длиной 70 км вдоль границы с Германией. Он должен помешать передвижению диких кабанов и распространению африканской чумы свиней, передает De Telegraaf.

Строительство забора может начаться осенью.

Африканская чума уже распространилась в некоторых странах Восточной Европы и власти Дании хотят обезопасить себя от нее заранее.

Лихорадка может принести к убытку около миллиарда евро.

Как установили ученые, новый вирус свиней может оказаться опасным для человека. Это открытый в 2012 году вирус PDCoV, который способен проникать в клетки человека и некоторых видов домашних животных, включая кошек. Он уже стал причиной заболеваний свиней в Китае и США.