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31.05.2018, 16:04

Дания ввела ответственность за принуждение к ношению никаба

Дания ввела ответственность за принуждение к ношению никаба - Фото
Фото: gettyimages.com

Добровольно носить одежду, скрывающую лицо, также нельзя

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Дания присоединилась к некоторым другим европейским странам, решив запретить скрывающую лицо одежду, в том числе традиционные мусульманские никаб и бурку. Об этом сообщает АР.

Сегодня парламент Дании одобрил соответствующий закон.

При этом агентство отмечает, что немногие мусульманки в стране носят скрывающую лицо одежду.

Министр юстиции Дании Сорен Папе Поульсен сказал, что полицейские будут использовать свой «здравый смысл», применяя закон, который вступит в силу 1 августа.

Закон позволяет людям закрывать лицо, только когда для этого есть «определенная причина», например, холодная погода или необходимость использовать мотоциклетный шлем.

Первое нарушение может привести к штрафу в 1000 крон (156 долларов США). Повторные нарушения могут закончиться штрафом в размере до 10 000 крон (1600 долларов США) или тюремным заключением сроком до шести месяцев.

Любой, кто принуждает человека носить одежду, скрывающую лицо, используя силу или угрозы, может быть оштрафован или получить тюремный срок до двух лет.

Аналогичные законы действуют в Австрии, Франции и Бельгии.

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Теги: дания, бурка, никаб, мусульмане, запрет
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