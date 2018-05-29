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29.05.2018, 14:54

Делегации США и КНДР прибыли в Сингапур для подготовки саммита

Делегации США и КНДР прибыли в Сингапур для подготовки саммита - Фото
Ким Чен Ын и Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Сегодня в Сингапуре может состояться встреча высокопоставленных лиц Соединенных Штатов и Северной Кореи

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В Сингапур прибыли делегации из Северной Кореи и США для подготовки к запланированной встрече американского президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Северокорейскую делегацию возглавляет заместитель председателя Госсовета КНДР Ким Чхан Сон, американскую — заместитель начальника оперативного штаба Джо Хагин.

Сегодня в Сингапуре может состояться встреча высокопоставленных лиц США и КНДР, на которой обсудят вопросы безопасности и протокола в связи с возможностью встречи американского и северокорейского лидеров.

27 мая 2018 года американские чиновники прибыли в Северную Корею для проведения переговоров по организации встречи Трампа с Ыном.

Трамп также планирует встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ перед запланированной на 12 июня исторической встречей между с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

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Теги: делегация США, сингапур, встреча в сингапуре, переговоры трампа с ыном
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