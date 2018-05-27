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27.05.2018, 19:58

Делегация США прибыла в КНДР для подготовки встречи с Ыном - WP

Делегация США прибыла в КНДР для подготовки встречи с Ыном - WP - Фото
Фото: Getty Images

Газета сообщает, что американские чиновники пробудут в Северной Корее до среды

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Американские чиновники прибыли в Северную Корею для проведения переговоров по организации встречи президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ыном. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Согласно сообщению, американскую делегацию возглавляет бывший посол США в Южной Корее Сон Ким, который ранее уже ранее занимался переговорами с Пхеньяном о ядерном разоружении.

Также сказано, что он у него запланирована встреча с замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи.

Отмечается, что чиновники из США пробудут в КНДР до среды.

24 мая президент США Дональд Трамп отменил историческую встречу с руководителем КНДР Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня 2018 года в Сингапуре. 

В этот же день сообщалось, что Северная Корея в присутствии иностранных журналистов произвела серию взрывов на полигоне для ядерных испытаний Пхунгери, назвав это его демонтажем. 

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Теги: встреча Трампа с Ыном, дональд трамп, ким чен ын, кндр, северная корея
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