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27.07.2018, 15:36

Дело Ассанжа идет к концу: Эквадор хочет лишить его убежища

Дело Ассанжа идет к концу: Эквадор хочет лишить его убежища - Фото
Джулиан Ассанж (фото - скриншот с видео)

Президент Эквадора подтвердил, что с Британией идут переговоры о том, что Ассанж когда-то должен покинуть посольство

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Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, вероятно, должен будет покинуть посольство Эквадора в Лондоне, где он скрывается последние шесть лет. Об этом заявил президент Эквадора Ленин Морено, передает Reuters.

По словам Морено, переговоры с Британией по ситуации с Ассанжем и о прекращении его пребывания в посольстве продолжаются. Морено хочет гарантий, что жизнь Ассанжа не окажется под угрозой.

Глава Эквадора отметил, что никогда не поддерживал деятельность Ассанжа и с самим основателем Wikileaks не говорил. 

Издание The Intercept сообщало, что о вопрос о выдаче основателя WikiLeaks решится во время официального визита президента Эквадора в Лондон.

28 марта правительство Эквадора лишило основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа всех средств связи в посольстве Эквадора, поскольку он нарушил ранее взятые на себя обязательства. 

Основатель WikiLeaks скрывается от правосудия в эквадорском посольстве в Лондоне. Ему выдали эквадорское удостоверение личности. В 2012 году президент Эквадора Рафаэль Корреа согласился предоставить убежище Ассанжу.

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Теги: Ленин Морено, посольство, эквадор, Джулиан Ассанж
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