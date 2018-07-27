Дело Ассанжа идет к концу: Эквадор хочет лишить его убежища

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, вероятно, должен будет покинуть посольство Эквадора в Лондоне, где он скрывается последние шесть лет. Об этом заявил президент Эквадора Ленин Морено, передает Reuters.
По словам Морено, переговоры с Британией по ситуации с Ассанжем и о прекращении его пребывания в посольстве продолжаются. Морено хочет гарантий, что жизнь Ассанжа не окажется под угрозой.
Глава Эквадора отметил, что никогда не поддерживал деятельность Ассанжа и с самим основателем Wikileaks не говорил.
Издание The Intercept сообщало, что о вопрос о выдаче основателя WikiLeaks решится во время официального визита президента Эквадора в Лондон.
28 марта правительство Эквадора лишило основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа всех средств связи в посольстве Эквадора, поскольку он нарушил ранее взятые на себя обязательства.
Основатель WikiLeaks скрывается от правосудия в эквадорском посольстве в Лондоне. Ему выдали эквадорское удостоверение личности. В 2012 году президент Эквадора Рафаэль Корреа согласился предоставить убежище Ассанжу.