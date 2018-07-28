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28.07.2018, 08:29

Дело Манафорта: Мюллер обнародовал список свиделей по делу

Дело Манафорта: Мюллер обнародовал список свиделей по делу - Фото
Роберт Мюллер и Пол Манафорт (фото - Getty Images)

Список из 35 потенциальных свидетелей передан в суд - на следующей неделе судебное заседание по делу экс-главы предвыборного штаба Манафорта

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Специальный прокурор США Роберт Мюллер обнародовал список из 35 потенциальных свидетелей по делу экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом сообщает Reuters.

Судбное заседание пройдет на следующей неделе в Вирджинии. 

Список Мюллер передал в суд. В нем, в частности, есть имя бизнес-партнера Манафорта Ричарда Гейтса, которому также предъявляли обвинения. В конце зимы 2018-го против Манафорта и Гейтса выдвинули обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине при Януковиче

Среди свидетелей Тед Девайн, который работал с Манафортом в Украине и был стратегом в президентской кампании Берни Сандерса. 

Ранее федеральный судья предоставил иммунитет от судебного преследования пяти свидетелям по делу Манафорта. 

В США Манафорта обвиняют по 12 пунктам, в том числе в заговоре против государства и отмывании денег. Попытка опротестовать расследование спецпрокурора Мюллера была неудачной.

15 июня суд в Вашингтоне принял решение о взятии под стражу Манфорта. Президент США Дональд Трамп назвал решение суда "несправедливым".

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Теги: Роберт Мюллер, пол манафорт, свидетели, судебное дело
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