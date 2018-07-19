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19.07.2018, 23:27

Дело Манафорта: обнародован список из более 500 вещдоков

Дело Манафорта: обнародован список из более 500 вещдоков - Фото
Пол Манафорт

В списке - фотографии имущества, переписка в партнерами и заказчиками и много другое

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Специальный прокурор США Роберт Мюллер обнародовал список из более 500 вещественных доказательств, которые сторона обвинения может предоставить на суде против Пола Манафорта. Об этом сообщает Politico и дает ссылку на обнародованный список.

В списке вещдоков есть фотографии всей недвижимости Манафорта, которая связана с обвинениями против него, фото и документы, детализирующие приобретение им дорогой одежды, восточных ковров и автомобилей Mercedes-Benz и Land Rover.

Кроме того, в списке есть серия записок, которые Манафорт писал беглому бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, и электронные письма между экс-главой избирательной кампании Дональда Трампа и своим давним партнером, консультантом Демократической партии Тэдом Девайном во время президентской кампании в Украине 2010 года.

Читайте мнение: Дело Манафорта и его последствия для Украины

В конце зимы 2018-го против Манафорта и его помощника Ричарда Гейтса выдвинули обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине при Януковиче. В США Манафорта обвиняют по 12 пунктам, в том числе в заговоре против государства и отмывании денег. Попытка опротестовать расследование спецпрокурора Мюллера была неудачной.

15 июня суд в Вашингтоне принял решение о взятии под стражу Манфорта. Президент США Дональд Трамп назвал решение суда "несправедливым".

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Теги: пол манафорт, Роберт Мюллер
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