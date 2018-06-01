Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
01.06.2018, 11:35

Дело об убийстве детей: премьер Грузии отказался уйти в отставку

Дело об убийстве детей: премьер Грузии отказался уйти в отставку - Фото
Фото: Getty Images

В Тбилиси митингующие вышли на акцию протеста из-за приговора по делу об убийстве двух юношей, демонстранты потребовали распустить правительство

Реклама
Реклама

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отказался оставить свой пост - несмотря на протесты в Тбилиси. Соответствующее заявление в пятницу, 1 июня, распространила пресс-служба грузинского правительства, передает Deutsche Welle.

"Как только я буду убежден, что отставка моего кабинета принесет пользу стране и хотя бы немного улучшит и разрядит ситуацию, я не буду сомневаться ни секунды. Сегодня - не та ситуация и не тот момент", - подчеркнул глава кабмина.

Вечером 31 мая в Тбилиси несколько тысяч человек вышли на акцию протеста в связи с приговором по делу об убийстве двух школьников в декабре 2017 года. Леван Дадунашвили и Давид Саралидзе погибли во время массовой драки между учащимися. Тбилисский городской суд 31 мая частично оправдал обвиняемых по этому делу. Одному из них, в частности, переквалифицировали обвинение с умышленного убийства на попытку умышленного убийства.

После вынесения вердикта протестующие, в том числе отец одного из погибших, вышли на акцию к зданию Главной прокуратуры Грузии. После этого руководитель ведомства Ираклий Шотадзе подал в отставку. Митинг переместился к зданию парламента страны. Собравшиеся начали скандировать требования отставки правительства. В ночь на 1 июня акцию пришлось временно прекратить из-за проливного дождя. Митингующие планируют продолжить ее 1 июня с 16:00 по местному времени. К мероприятию могут присоединиться жители регионов.

В заявлении для прессы Георгий Квирикашвили заверил, что прокуратура вернет дело на доследование.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: полиция, акция протеста, драка, Грузия, тбилиси, убийство школьников
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Протесты в Тбилиси: полиция стянула дополнительные силы
Мир Протесты в Тбилиси: полиция стянула дополнительные силы
Драка фанатов "Динамо" и "Шахтера": открыто уголовное дело
Происшествия Драка фанатов "Динамо" и "Шахтера": открыто уголовное дело
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 