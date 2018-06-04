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04.06.2018, 15:24

Дело Скрипаля: полиция Солсбери назвала цифру затрат по инциденту

Дело Скрипаля: полиция Солсбери назвала цифру затрат по инциденту - Фото
Операция военных по обеззараживанию местности (фото - Sky News)

В городской полиции напомнили Лондону, что правительство обещало покрыть расходы из государственного бюджета

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На расследование дела об отравлении бывшего двойного агента ГРУ Сергея Скрипаля и других причастных лиц по состоянию на начало лета истрачено уже около £7,5 млн (около 265 млн грн). Об этом заявил Ангус Макферсон - главный комиссар полиции Солсбери, где состоялось покушение на убийство экс-шпиона, пишет служба Би-би-си.

По его словам, в спецоперации задействовали около 140 сотрудников полиции: именно на оплату их труда и ушла большая часть озвученной суммы. Еще около четверти миллиона фунтов стерлингов выделили на поддержку местных бизнесменов, чья выручка из-за инцидента со Скрипалями упала иногда до 80% от "обычного" уровня.

Макферсон полагает, что затраты могут вырасти больше, поскольку расследование дела продолжается.

Глава городской полиции напомнил Лондону, что правительство обещало покрыть расходы местной полиции из госбюджета.

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4 марта 2018 года в английском городе Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ. ОЗХО подтвердила выводы Британии о природе яда, однако не назвала его "Новичком". Кроме Скрипалей в инциденте пострадали десятки человек. Позднее Скрипалей выписали из больницы.

Лондон обвинил Кремль в инциденте и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров. Кремль назвал обвинения "провокацией".

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Теги: Сергей Скрипаль, Солсбери, Новичок, юлия скрипаль, отравление, деконтаминация, заражение
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