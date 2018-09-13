Дело Скрипаля: росТВ показало интервью с "агентами ГРУ" - видео

Александр Петров и Руслан Боширов (скриншот из видеозаписи)

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Официальный Лондон считает, что именно эти двое пытались убить экс-шпиона ГРУ Скрипаля при помощи боевого нервно-паралитического вещества Новичок

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Пропагандистский российский телеканал RT показал интервью с двумя россиянами, которых британские спецслужбы обвинили в попытке убийства экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля на территории Англии.

Интервью у тех, кто называет себя "Александром Петровым" и "Русланом Бошировым", брала главред подконтрольного Кремлю информагентства "Россия сегодня" и канала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, они "ответили на все вопросы о Солсбери", а также рассказали ей о том, чем занимаются в гражданской жизни и как зарабатывают на жизнь.

Примечание: осторожно, ниже запись с канала профессиональных дезинформаторов РФ.

Видео: RT

Симоньян утверждает, что это их настоящие имена, и двое "позвонили ей сами". "Мой мобильный реально знают все, даже курьеры, которые развозят цветы на 8 марта", — заявила она, добавив, что не сомневается, что беседовала именно с теми, кого ищет Британия.

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.

5 сентября были обвинены возможные исполнители отравления - россияне "Александр Петров" и "Руслан Боширов". Британский премьер Тереза Мэй назвала их агентами ГРУ, а министр безопасности Британии Бен Уоллес заявил, что "за отравление несет ответственность Путин". Позднее с этим согласились и лидеры США, Франции, ФРГ и Канады.

Daily Express со ссылкой на cвои источники заявила, что агентов Боширова и Петрова сдал завербованный MI6 агент ГРУ "Аполлон".

Кремль назвал это "провокацией", а в МИД РФ сначала заявили, что имена им "ничего не говорят".