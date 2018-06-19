Депутат Европарламента назвал крупнейшего лоббиста Путина в ЕС

Депутат Европарламента от Австрии Мишель Реймон считает, что действующее ультраправое правительство его страны является одним из крупнейших "друзей" России в Евросоюзе. Такое мнение австрийский европарламентарий от политической группы Зеленых высказал в комментарии Укринформу.
"Очевидно, что Австрия является наиболее важным лоббу Путина среди правительств Евросоюза", - Реймон.
Он напомнил, что правая националистическая Партия свободы, которая входит в состав правительственной коалиции в Австрии, в декабря 2016 года подписала соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с российской партией Справедливая Россия.
Как отметил Реймон, эта политическая сила выступает за отмену санкций против России и нормализацию отношений с Москвой.
"Это четкая пропутинская политика. Хотя это не значит, что такая политика может автоматически считаться пророссийской", - отметил австрийский депутат.
С 1 июля Австрия начнет полугодовое председательство в Совете ЕС.