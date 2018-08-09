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09.08.2018, 15:27

Дети в пустыне США: полиция рассказала, к чему их готовили

Дети в пустыне США: полиция рассказала, к чему их готовили - Фото
Фото: полиция США

На территории лагеря в пустыне также нашли останки детского тела

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Детей, которых несколько дней назад истощенными нашли в бараке посреди пустыни в США, готовили к совершению терактов. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на американскую полицию.

Вместе с 11 детьми в пустыне было 5 взрослых: двое вооруженных мужчин и три женщины, которые, как оказалось впоследствии, были матерями некоторых из детей. Все они были арестованы по обвинению в жестоком обращении с детьми.

По информации правоохранителей, один из мужчин - Сираж ибн Вахадж - готовил детей к совершению терактов в американских школах.

CNN сообщает, что в материалах дела есть документ, который предостерегает суд от освобождения мужчин под залог. Там речь идет о том, что с большой вероятностью они пойдут на новые преступления, о чем свидетельствуют их планы устроить стрельбу в одной из американских школ.

На территории лагеря в пустыне также нашли останки детского тела. Предположительно, это 3-летний сын Вахаджа по имени Абдулла-Гане, о похищении которого мать мальчика сообщала полиции. По ее словам, Вахадж еще в декабре 2017 года забрал их ребенка из дома в штате Джорджия и вывез в неизвестном направлении.

По словам матери мальчика, он страдал от судорог, а Вахадж якобы верил, что справиться с ними можно, совершив обряд изгнания бесов.

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Теги: полиция, США, дети, теракт, пустыня
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