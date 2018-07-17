Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
17.07.2018, 06:25

Джон Маккейн: Трамп с Путиным словно по одному сценарию выступали

Джон Маккейн: Трамп с Путиным словно по одному сценарию выступали - Фото
Джон Маккейн (фото - Getty Images)

Своим нежеланием противостоять тирану Трамп предоставил Путину платформу для излияния пропаганды и лжи на весь мир, считает сенатор-республиканец

Реклама
Реклама

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, который предостерегал президента США Дональда Трампа от политических заигрываний с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите в Финляндии, вчерашнюю пресс-конференцию лидеров стран в Хельсинки назвал "последней по счету нижней точкой падения американского президентства". Об этом пишет CNN.

"Эта пресс-конференция - одно из самых позорных выступлений американских президентов в истории. Урон, нанесенный наивностью президента Трампа, его эгоизмом, ложной эквивалентностью и симпатией к автократам трудно подсчитать. Но ясно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой", - сказал Маккейн.

Читайте мнение: Саммит в Хельсинки, или Много шума из ничего

Сенатор считает, что вопрос-ответ о вмешательстве РФ в выборы президента США показал, что Трамп "оказался не только неспособным, но и не желающим противостоять Путину".

"Они с Путиным, создалось впечатление, говорили по тому же сценарию, так как президент США сделал сознательный выбор защищать тирана от справедливых вопросов свободной прессы", - подчеркнул Маккейн.

Тема дня. Чем закончилась встреча Трампа и Путина: самое главное

Вчера, 16 июля 2018 года, в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. Параллельные переговоры вели главы внешних политик страны - Майкл Помпео и Сергей Лавров соответственно. LIGA.net вела подробную хронику этого события.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дональд трамп, владимир путин, джон маккейн, хельсинки, стивен кинг
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Саммит в Хельсинки, или Много шума из ничего
Мнение Саммит в Хельсинки, или Много шума из ничего
Дональд Трамп: Отношения с Россией испорчены из-за глупости США
Мир Дональд Трамп: Отношения с Россией испорчены из-за глупости США
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
 