Джон Маккейн: Трамп с Путиным словно по одному сценарию выступали

Джон Маккейн (фото - Getty Images)

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Своим нежеланием противостоять тирану Трамп предоставил Путину платформу для излияния пропаганды и лжи на весь мир, считает сенатор-республиканец

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Сенатор-республиканец Джон Маккейн, который предостерегал президента США Дональда Трампа от политических заигрываний с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите в Финляндии, вчерашнюю пресс-конференцию лидеров стран в Хельсинки назвал "последней по счету нижней точкой падения американского президентства". Об этом пишет CNN.

"Эта пресс-конференция - одно из самых позорных выступлений американских президентов в истории. Урон, нанесенный наивностью президента Трампа, его эгоизмом, ложной эквивалентностью и симпатией к автократам трудно подсчитать. Но ясно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой", - сказал Маккейн.

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Сенатор считает, что вопрос-ответ о вмешательстве РФ в выборы президента США показал, что Трамп "оказался не только неспособным, но и не желающим противостоять Путину".

"Они с Путиным, создалось впечатление, говорили по тому же сценарию, так как президент США сделал сознательный выбор защищать тирана от справедливых вопросов свободной прессы", - подчеркнул Маккейн.

Тема дня. Чем закончилась встреча Трампа и Путина: самое главное

Вчера, 16 июля 2018 года, в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. Параллельные переговоры вели главы внешних политик страны - Майкл Помпео и Сергей Лавров соответственно. LIGA.net вела подробную хронику этого события.