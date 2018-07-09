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09.07.2018, 22:40

Джонсон: Мечта умирает, Британия станет колонией ЕС

Джонсон: Мечта умирает, Британия станет колонией ЕС - Фото
Борис Джонсон

Великобритания берет на себя обязательства, но не может влиять на действия ЕС

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Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что страна движется к статусу колонии Евросоюза, поскольку принимает на себя обязательства, не имея при этом возможности влиять на действия ЕС. Об этом Джонсон написал в открытом письме в Twitter премьер-министру Терезе Мэй, объясняющем его уход в отставку.

"Мы действительно держим путь к статусу колонии. Многие будут бороться, чтобы увидеть экономическое или политическое преимущество этой договоренности", - сказал Джонсон.

По словам Джонсона, он не мог более оставаться в правительстве, понимая, что его взгляды на Brexit не разделяет большинство кабинета.

Джонсон сказал, что Brexit был мечтой, давал надежду на позитивные перемены в развитии Великобритании и ее положение в глобальном рынке. А теперь эта мечта умирает.

Как сообщалось, 9 июля министр иностранных дел Великобритании Джонсон подал в отставку. Он стал вторым за день министром, подавшим в отставку. Решение Джонсона было оглашено за 30 минут до того, как Тереза Мэй должна выступить перед парламентом по поводу ее нового плана "мягкого" Brexit.

Ранее 9 июня подал в отставку министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис. Новым министром по Брексит был назначен Доминик Рааб.

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Теги: brexit, борис джонсон, Тереза Мэй
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