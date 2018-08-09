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09.08.2018, 19:19

Джонсона могут исключить из партии из-за его шуток о мусульманках

Джонсона могут исключить из партии из-за его шуток о мусульманках - Фото
Джонсон Борис

В Консервативной партии назначили независимую комиссию, которая расследует возможное нарушение экс-министром кодекса поведения партии

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Экс-министра иностранных дел Великобритания Бориса Джонсона могут исключить из Консервативной партии за его высказывания о традиционной одежде мусульманских женщин. Об этом сообщает ВВС.

Партия получила десятки жалоб на комментарии экс-министра, в которых он, в частности, заявил, что женщины-мусульманки, которые носят бурки, «выглядят как почтовые ящики».

В Консервативной партии назначили независимую комиссию, которая расследует возможное нарушение Джонсоном кодекса поведения партии.

Агентство отмечает, что, согласно кодексу, должностные лица Тори и избранные представители должны «подавать пример поощрения, уважения и терпимости», а не «использовать свою позицию, чтобы запугивать, злоупотреблять, преследовать или незаконно дискриминировать других».

Независимая комиссия решит, следует ли направить Джонсона на правление партии. Возможные санкции включают приостановление членства или исключение из партии.

Ранее Джонсон отказался извиняться за свои комментарии. 

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Теги: бурка, расследование, партия, борис джонсон, мусульмане
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