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01.06.2018, 03:31

Джузеппе Конте согласился стать премьер-министром Италии

Джузеппе Конте согласился стать премьер-министром Италии - Фото
Италия

Вместе с министрами он примет присягу в пятницу, 1 июня

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Юрист Джузеппе Конте официально принял предложение занять пост премьер-министра Италии. Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что Конте представил новый состав правительства на встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой. Вместе с министрами он примет присягу в пятницу, 1 июня.  

Также сказано, что Маттео Сальвини, глава ультраправой партии Лига, станет министром внутренних дел, а лидер антисистемной партии Движение пяти звезд Луиджи Ди Майо займет пост главы Министерства экономического развития.

Известно, что 81-летний экономист и профессор Паоло Савона будет министром по европейским делам, а профессор экономики Джованни Триа возглавит Министерство экономики и финансов. 

27 мая премьер-министр Италии Джузеппе Конте, которого выдвинули на пост менее недели назад, не смог сформировать правительство.

28 мая лидер Движения пяти звезд Луиджи ди Майо пригрозил президенту страны Серджо Маттарелле импичментом из-за отказа назначать Паоло Савону на пост министра экономики.

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Теги: италия, премьер-министр италии
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