До РФ рукой подать: в Норвегии удвоится контингент морпехов США

Фото: marines.mil

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Осло убеждает Москву, что это не военная эскалация, а "просто ради обучения" войск

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Соединенные Штаты удвоят контингент морских пехотинцев - с 330 до 700 бойцов, которые дислоцированы в Норвегии в качестве сил сдерживания агрессивной внешней политики России. О таких планах сообщил глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен, пишет пресс-служба ведомства.

Эти планы и перемещение некоторых подразделений ближе к границе с Россией вызвали резкую реакцию Москвы: та считает их "точно недружественным" маневром.

Между тем, обеспокоенные вооруженной агрессией Россией в Крыму и Донбассе норвежские власти настаивают: усиление присутствие морпехов США состоится в рамках учений НАТО и для обучения войск, и не должно интерпретироваться как военная эскалация в регионе.

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Батальоны НАТО дислоцированы в Литве, Латвии, Эстонии и Польше с 2017 года. Альянс называет их ответом на агрессивные действия России в Украине и в регионе Балтийского моря.

Подразделения морпехов США должны были покинуть Норвегию в конце года - после шести месяцев дислокации там, но теперь контингент останется на пятилетний срок. Это первые иностранные войска в Норвегии со времен Второй мировой войны.

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На осень-2018 в НАТО запланированы крупнейшие со времен холодной войны учения под названием Trident Juncture. В октябре в них примут участие около 45 тыс военных из стран-членов Альянса, а также корабли и самолеты: будут противодействовать "атаке" у берегов Норвегии.